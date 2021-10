Fugueuse : prostituée par amour - Episode 5

Nico et Micka jettent un corps dans une décharge. Le lieutenant Azem informe les parents de Léa qu’ils ont retrouvé le corps d’une adolescente. Ils vont à l’IML et découvrent qu’il s’agit de Camille, morte d’une overdose. Léa se réveille, seule, blessée au visage. Elle s’enfuit du loft et atterrit à la brigade des mineurs. Azem l’interroge, mais Léa n’est pas coopérative. Encore sous l’emprise de Nico. Elle est bouleversée quand elle apprend la mort de Camille. Léa est alors placée en foyer, le temps de la désintoxiquer de ses proxénètes. Nico est arrêté, mais Azem n’a aucune preuve contre lui. Chris vient voir Léa au foyer et essaie de la convaincre que Nico et Micka lui ont fait du mal. Elle lui dit aussi que Nico est retourné avec son ex-petite amie. Léa est bouleversée. Léa sort du foyer, revient chez elle, va dans une autre école, mais elle n’arrive pas. Quand les filles de son nouveau lycée la traitent de pute, Léa s’enfuit et retourne se réfugier chez Nico... Ils se planquent dans un nouvel appartement. Il lui suggère une nouvelle fois de se prostituer : ils ont besoin d’argent. Léa refuse. Nico lui fait du chantage affectif. Yohan engueule Micka. La prostitution de mineures est grave. Ils vont sortir leur album, ils doivent arrêter avec Léa. Micka assure que Léa ne parlera pas. Yohan est furieux. Micka lui promet de régler ça. Léa se rend au loft. Sa mère, qui la guettait, la voit ! Mais Léa s’enfuit ! Son père arrive au même moment et se bat avec Micka. Léa a disparu…