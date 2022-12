Fugueuse : prostituée par amour - S01 E06

Nico entre dans la planque où se trouve Léa. Il lui annonce qu’ils vont partir en Belgique, il doit rencontrer un producteur pour une tournée. Dubitative, Lea accepte. En route pour Bruxelles, Léa, soupçonne Nico de lui mentir, et appelle Marie pour qu’elle prévienne ses parents. Ils filent à Bruxelles sauver leur fille. Arrivé à Bruxelles, Nico « vend » Léa à Vlad, un proxénète violent qui commence à la prostituer à la chaine. Grâce à un livreur de pizzas, Léa parvient à donner le numéro de téléphone de sa mère. Le livreur l’appelle et lui explique où est Léa. Elle est sauvée par ses parents. Nico est arrêté et Léa accepte de porter plainte. Le jour du procès au tribunal, Léa est très mal. L’avocat de Nico la met en porte-à-faux et lui fait perdre ses moyens. Léa, digne, raconte son calvaire devant la cour. Nico et Micka sont condamnés à de la prison ferme.