Léa n'a aucun souvenir de sa soirée - Fugueuse en avance du 30 septembre 2021

Le lendemain, Micka envoie à Léa la vidéo et lui fait croire qu’elle était consentante. Elle est horrifiée. Pendant ce temps à la maison, Françoise, la grand-mère, avertit les parents des mauvaises fréquentations de leur fille. Les parents sont affolés et lui interdisent de revoir Nico. Son père lui confisque de nouveau son portable. Cependant, Léa continue à voir Nico en cachette. En signe d’apaisement, ses parents invitent Nico à venir déjeuner. Mais le père ne supporte pas cette situation et quitte le déjeuner. Humiliée, Léa manipule sa grand-mère pour se rendre à une soirée chez Yohan, avec Nico. Dans la soirée, Yohan lui demande de venir chez lui. La proposition est claire. Elle veut en parler à Nico, mais Micka la menace de montrer la vidéo de leurs ébats à Nico si elle ne couche pas avec Yohan. Sachant l’importance de Yohan aux yeux de Nico, Léa accepte de coucher avec Yohan. Ce qui n’empêche pas ce dernier de revenir sur sa parole et de dire aux garçons qu’il ne les signe plus. Ils ont besoin d’argent. Micka propose à Léa de se prostituer pour pouvoir se payer un studio de mixage. C’est de l’argent facile. Léa est effarée et refuse. Mais Micka balance la vidéo compromettante à Camille, Marie et Medhi… En larmes, Léa leur jure qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé, ni ce qu’elle va faire.