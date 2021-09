Prostitution : ados en danger

Un document proposé par la Direction des magazines de l’Information – Pascal PinningProduit par ElephantRéalisatrice : Pauline Liétar«Prostitution : ados en danger»Louna n’a que 17 ans mais peut enchaîner une dizaine de passes par jour dans des chambres d’hôtels payées par ses proxénètes en région parisienne : « On ne peut pas dire qu’on est bien dans sa peau quand on fait ça. On ne peut pas dire que c’est du plaisir quand 15 hommes nous passent dessus. A un moment, on ne ressent plus rien…» L’adolescente s’adonne à la prostitution depuis l’âge de 14 ans : «Quand tu vois que tu gagnes le salaire de quelqu’un en une journée, tu te dis « un travail normal, ça sert à quoi ?»Ces dernières années, la prostitution des mineures a explosé en France : elles seraient entre 7 et 10 000 à vendre leur corps sur des sites de petites annonces. Les enquêteurs de la police et de la gendarmerie, la Justice, les services sociaux sont désormais débordés par les dossiers. Avec un problème majeur : si certaines adolescentes sont enlevées, séquestrées, forcées de se prostituer, beaucoup d’entre elles sont au départ volontaires, en quête d’argent facile, ne se considèrent pas comme des victimes et refusent de témoigner. Une loi du silence qui pose de vraies difficultés aux autorités qui veulent lutter contre cette activité, plus rentable et moins risquée que le trafic de drogue. Qui sont ces jeunes prostituées, dont certaines affichent fièrement une vie glamour sur les réseaux sociaux, sans conscience du danger ? Comment fonctionnent les réseaux pour lesquels elles travaillent ? Comment protéger ces adolescentes, recrutées parfois en quelques clics et qui se retrouvent prises au piège des proxénètes ?Durant plusieurs mois, la réalisatrice Pauline Liétar a mené l’enquête et obtenu des témoignages inédits : adolescentes, proxénètes, enquêteurs…