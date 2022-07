Game of Talents de retour le samedi 16 juillet sur TF1 !

En savoir plus sur Jean-Luc Reichmann

L’incroyable jeu d’enquête familial de TF1 est de retour et pour l’animer, un nouveau maître de cérémonie, aussi fou que les talents que vous vous apprêtez à découvrir : Jean-Luc Reichmann ! Pour mener à bien cette enquête, deux nouvelles équipes d’apprentis «profilers» de haut niveau : Thierry Lhermitte, Jeanne Balibar, Antoine Duléry (Fondation pour la Recherche Médicale) et Michèle Laroque, Alysson Paradis et Sofiane Chalal (Les Restos du Cœur) vont jouer à deviner quel talent se cache derrière les artistes qui se présenteront face à eux ! Mais attention… les apparences peuvent être trompeuses ! Parviendrez-vous à trouver les talents cachés de chaque artiste ?