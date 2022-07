Game of Talents - Emission 01 (partie 1)

En famille et avec nos célébrités, menez une enquête inédite dans « Game of Talents », le jeu mêlant talentshow spectaculaire et enquête ! Qui d'autre que Jean-Luc Reichmann pour accompagner avec humour et malice nos célébrités vers la victoire ? 2 équipes de 3 célébrités s’affronteront et devront faire preuve de flair pour décoder les indices distillés dans les magnétos et tenter de répondre avec succès à une seule et unique question : quel est le talent caché de l’artiste face à eux ? Nous retrouverons donc d'un côté Alysson Paradis, Sofiane Chalal et Michel Laroque, qui joueront pour "les Restos du Coeur" ! En face d'eux, Jeanne Balibar, Antoine Duléry et Thierry Lhermitte joueront pour la "Fondation pour la recherche médicale" ! Sur scène et face à nos célèbres « profilers », vous découvrirez au fil de la soirée, 10 talents aux styles et profils complètement différents, d'acrobate sur pointe à danseur zénithale ou encore trampoliniste mural ! Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos et à découvrir le plus de talents ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste ?