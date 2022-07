Game of Talents - Emission 02 (partie 1)

Jean-Luc Reichmann revient pour une nouvelle enquête dans « Game of Talents », le jeu mêlant talentshow spectaculaire et enquête ! Une soirée, ludique, féérique, sensationnelle mais aussi culturelle - Découvrez qui se cache derrière quel talent, mais surtout n'oubliez pas : il ne faut jamais se fier aux apparences… Deux équipes devront s'affronter ce soir. La première est composée d'Amandine Petit, Valérie Damidot et Keen'V qui jouent pour l'association "Cékedubonheur". Titoff, Baptiste Giabiconi Shy'm forment la deuxième équipe à jouer pour l'association "Princesse Margot". L'équipe qui aura la plus grosse cagnotte décrochera sa place en finale... Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos et à découvrir le plus de talents ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste ?