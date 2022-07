Game of Talents - Emission 02 (partie 2)

Dans cette deuxième partie, nous retrouvons nos deux équipes respectivement formées d'Amandine Petit, Valérie Damidot et Keen'V ainsi que Titoff, Baptiste Giabiconi et Shy'm ! Sur scène, cette fois-ci les célèbres "profilers" doivent deviner parmi trois propositions le talent caché du profil présenté... L'équipe qui aura la plus grosse cagnotte décrochera sa place en finale... Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos truffés d’indices proposés par leur hôte Jean-Luc Reichmann et à découvrir le plus de talents ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste ?