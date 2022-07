Game of Talents - Emission 01 (partie 2)

En famille et avec nos célébrités, menez une enquête inédite dans « Game of Talents », le jeu mêlant talentshow spectaculaire et enquête ! Qui d'autre que Jean-Luc Reichmann pour accompagner avec humour et malice nos célébrités vers la victoire ? Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Alysson Paradis, Sofiane Chalal et Michel Laroque, qui jouent pour "les Restos du Coeur", et en face d'eux, Jeanne Balibar, Antoine Duléry et Thierry Lhermitte jouent pour la "Fondation pour la recherche médicale" ! Sur scène, cette fois-ci les célèbres "profilers" doivent deviner parmi trois propositions le talent caché du profil présenté ! Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos et à découvrir le plus de talents ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste ?