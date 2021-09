Game of Talents - Episode 2

En famille et avec nos célébrités, menez, une enquête inédite dans «GAME OF TALENTS, Ils ont tous un talent caché», LE nouveau jeu de TF1 mêlant Talentshow spectaculaire et Enquête ! Pour animer ce nouveau jeu, qui d’autre que Jarry, le perspicace profiler de «Mask Singer» et animateur de «Good Singers», pour accompagner avec humour et malice, nos célébrités vers la victoire ?2 équipes de 3 célébrités s’affronteront et devront faire preuve de flair pour décoder les indices distillés dans les magnétos et tenter de répondre avec succès à une seule et unique question : quel est le talent caché de l’artiste face à eux ? Après l’enquête de nos célébrités, les artistes révèleront leurs véritables talents en nous offrant sur scène des performances bluffantes, émouvantes, poétiques et parfois drôles ! Sur scène et face à nos célèbres « profilers », vous découvrirez au fil de la soirée, 10 talents aux styles et profils complètement différents ! Parmi eux se cachent des acrobates exceptionnels, des voix en or, des maitres en arts martiaux mais également des talents encore plus décalés pour notre plus grande surprise. Seul point commun entre tous : un talent UNIQUE !Vendredi 3 septembre, nous retrouverons Sylvie Tellier aux côtés de Michou et de Booder qui joueront pour l’association « Les Bonnes Fées » face à Laëtitia Milot, Philippe Candeloro et Lola Dubini qui soutiendront eux «EndoFrance». A la maison comme en plateau, chacun devra se fier à son intuition mais méfiez-vous … les apparences pourront être trompeuses ! Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos et à découvrir le plus de talents ? Quelle équipe empochera le maximum d’argent pour son association ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste ?