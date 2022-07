Game of Talents - Le sosie vocal de Céline Dion chante "I'm Alive"

On ferme les yeux et l'on croit entendre la vraie Céline Dion... Sébastien Costic immite à la perfection la voix de la célèbre chanteuse québécoise. Il reprend ce soir la chanson "I'm Alive". Baptiste Giabiconi, Shy'm et Titoff ont trouvé quel était le talent de Sébastien ! Combien vont-ils récolter dans la "Money Ball" grâce à cette bonne réponse ? Extrait de l'émission Game of Talents du 30 juillet.