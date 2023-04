Génération Ushuaia - En Terre Ferme – Jo-Wilfried Tsonga

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Un vrai retour à la nature, c’est ce que Fanny Agostini réserve cette semaine au champion de tennis Jo-Wilfried Tsonga pour ces deux jours passés en Auvergne dans ce nouvel épisode d’En Terre ferme. Fan de pêche depuis l’enfance, sa journée débute par un comptage de truites sauvages… avant de rejoindre la ferme bio de Jean-Michel pour parler de circuits courts et de semences, sur les traces de son grand père grainetier. Si la journée s’achève tranquillement en mode bivouac au soleil couchant, le réveil est plus musclé avec la découverte pour Jo-Wilfried de la technique de relaxation "Wim Hof" basée sur la respiration en bain glacé... Au-delà de sa carrière incroyable de tennisman, découvrez un Jo-Wilfried Tsonga étonnant, intime et rayonnant par sa vision positive de la vie.