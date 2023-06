Génération Ushuaia - En Terre Ferme – Yann Arthus Bertrand

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale. En cartographiant l’état de la planète, Yann Arthus-Bertrand a sans conteste permis une prise de conscience écolo chez nombre d’entre nous. Mais comme aime le dire le célèbre photographe, il est trop tard pour être pessimiste et il faut agir. Fanny Agostini le retrouve chez lui, près de la forêt de Rambouillet, où il vient d'acquérir 30 hectares de terre pour y créer une réserve où il va tout laisser pousser et vivre. Son but ? Voir comment cette prairie peut redevenir sauvage et comment la nature reprend ses droits pour peu que l’homme la laisse tranquille. Voici un très beau moment de télévision, riche en émotions, à découvrir avec Fanny Agostini et ce grand artiste de la photographie qui nous a fait découvrir la Terre comme une œuvre d’art.