Génération Ushuaia - L’autre voyage – Sénégal, un delta pour la vie

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale. Cette semaine, direction le delta du Saloum, au Sénégal, qui regorge de légendes. Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, ses forêts de mangroves incarnent à elles seules "L’autre Voyage" : miroir et delta inversés d’un autre rapport au monde. Réparties sur 180 000 hectares, ces quelques 200 îles sont un théâtre à ciel ouvert de cette lutte irrésolue entre la préservation de la nature et de ses ressources d’un côté et, de l’autre, la lutte contre la pauvreté. L’exploitation du pétrole, à moins de 100 kilomètres de l’embouchure de ce trésor de biodiversité, est présentée comme l’ultime recours. Au cœur de ces contradictions, partez à la rencontre des derniers gardiens de ce patrimoine mondial millénaire.