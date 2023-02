Génération Ushuaia - Les sentinelles de l’océan – Episode 1

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction la Polynésie française pour la première partie d'un voyage en compagnie de Mareva Galanter. Les océans recouvrent 75% de la surface du globe et produisent plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons. Mais aujourd’hui, ils suffoquent. Chaque minute, 15 tonnes de plastiques sont déversées dans nos océans. Et à ce rythme, il y aura dans quelques années davantage de déchets dans les mers que de poissons. Depuis plusieurs années déjà, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Surpêche, tourisme de masse, pollution, marée noire, réchauffement climatique, les enjeux sont énormes. Si nous n’agissons pas, nos océans et toute leur biodiversité auront disparu d’ici 50 ans. Face à l’urgence, certains ont décidé d’agir sur le terrain, concrètement. Ces sentinelles de l’océan, Mareva Galanter a décidé de partir à leur rencontre. Aux côtés de ces héros du quotidien, elle partagera leurs actions et leurs initiatives pour mieux sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver la faune et la flore marine.