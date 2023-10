Génération Ushuaia - L'Odyssée de la coquille Saint-Jacques

Présente dans la plupart des fonds côtiers depuis des millions d’années, la coquille Saint-Jacques, compagne de marche des pèlerins dans l’Europe du Moyen Âge et met raffiné de nos repas festifs, accompagne aujourd’hui une véritable odyssée, celle de la recherche scientifique. Capable de conserver et de livrer des renseignements ultras précis sur les variations de son environnement depuis des millénaires, elle est un révélateur insoupçonné de l’état et de l’évolution de l’océan. C’est ce que nous dévoile Laurent Chauvaud, chercheur au CNRS, qui étudie depuis 30 ans la coquille Saint-Jacques jusqu’à voir en elle un instrument de mesure des variations des écosystèmes côtiers. A la fois écologue et plongeur, biologiste et aventurier, toujours en quête de ses fameuses coquilles, il nous embarque de la rade de Brest jusqu’au pôle en compagnie d’une équipe pluridisciplinaire pour mieux appréhender les changements liés à l’activité de l’homme et au réchauffement climatique. Avec lui, la coquille devient lanceur d’alerte. Associé à un musicien et deux acousticiens, Laurent Chauvaud nous invite à explorer les fascinants paysages acoustiques sous-marins et le milieu arctique où la coquille devient une ambassadrice de choix de la cause écologique. Ecoutons la musique de la mer !