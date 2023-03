Génération Ushuaia - Wildlive Expeditions : Provence

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale.Cette semaine, direction la Provence en compagnie de l'équipe de "WildLive Expeditions". Emmenée par Rémi Dupouy, une équipe de réalisateurs-naturalistes part sur le terrain pour observer la vie sauvage et donner la parole à des experts des espèces et milieux naturels menacés. En se rendant sur les hotspots de biodiversité actuels et dans les écozones menacées, la collection documentaire "Wildlive Expeditions" met en lumière les espèces sauvages in situ, ainsi que ces femmes et ces hommes qui se battent au quotidien pour leur protection. Tourné au cœur des milieux naturels de Provence, ce premier épisode permet de comprendre l'écosystème extrêmement diversifié de cette région du sud de la France. De la mer agitée au large de La Ciotat aux étonnants milieux arides en passant par la Camargue, les célèbres Calanques, la ville et les forêts méditerranéennes, il dresse le portrait d'un biome en changement."Wildlive Expeditions" bouleverse les codes du film animalier et vous propose une immersion au plus près des animaux mais également de partager le quotidien de l’équipe de tournage, les moments de doute comme de joie et même quelques aspects techniques inattendus, entre galère de production et météo capricieuse. Un documentaire hors du commun sur la vie sauvage et le rapport Homme-Nature.