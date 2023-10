Génération Ushuaia - Primates en sursis, le combat d’Amandine

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale. Cette semaine, Fanny Agostini nous propose de découvrir l'aventure vécue par l'artiste engagé Maurice Barthélémy. Il se rend en République Démocratique du Congo pour rejoindre Amandine Renaud, une jeune primatologue originaire de Lyon, dont il admire l’engagement total pour la survie des chimpanzés en milieu naturel. Il vient comprendre comment cette jeune femme survit au cœur de la jungle et mesurer sur le terrain, le travail quotidien qu’elle met en œuvre depuis plusieurs années. Amandine se lève chaque jour avec le soleil pour atteindre son but : redonner leur liberté aux chimpanzés qu’elle sauve de braconnage et de maltraitances. Un long parcours qui peut durer dix ans. En vivant le quotidien d’Amandine, Maurice est témoin des enjeux majeurs que représentent tous ses efforts et ses sacrifices. Loin de tout confort mais proche de l’essentiel vital, à son contact et celui de son équipe, il mesure l’ampleur de sa passion et de son engagement sans faille et ce, malgré la difficulté d’être loin de sa famille et de ses amis neuf mois par an.