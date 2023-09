Génération Ushuaia - White waves, le combat des surfeurs

Chaque semaine, retrouvez "Génération Ushuaïa", le magazine entièrement consacré à la protection de la planète ! Tous les samedis, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour découvrir des documentaires inspirants ayant pour point commun de sensibiliser à l'urgence environnementale. Eaux usées, produits industriels, produits chimiques, tout termine dans l’océan. Cela se passe souvent sans que personne ne s’en aperçoive. Mais il existe aujourd’hui des personnes qui observent et sentent cette pollution jour après jour sur leur propre corps : les surfeurs. Dès que la houle arrive, ils attrapent leur planche et partent surfer, été comme hiver. L’océan est leur vie et ils veulent le protéger. Leur amour pour la nature et l’eau leur donne la force de chercher, creuser, pour trouver la source de ces pollutions. Ils parlent avec les personnes directement impliquées, les politiques et l’industrie. Ils sont même à l’origine d’études scientifiques sur l’océan et les rivières. Et si cela s’avère nécessaire, ils vont jusqu’au tribunal...