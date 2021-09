Get The Gringo

Séries & Fictions

En chemin vers la frontière du Mexique avec un butin de plus de 2 millions de dollars caché dans le coffre de sa voiture, un chauffeur en fuite se retrouve dans la tristement célèbre prison "El Pueblito". En tant que seul détenu américain, le conducteur obtient rapidement le surnom de "Le Gringo", et découvre très vite à quel point il est difficile d'être un étranger dans un monde de criminels. Pour rester en vie, le Gringo devra conclure un pacte avec un allié improbable : un gamin de dix ans débrouillard. Maintenant, avec une énorme cible sur la tête et sachant que son temps est compté, le Gringo parviendra-t-il à se sauver et à récupérer l'argent ?