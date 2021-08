AVANT-PREMIÈRE - Ghost Force, le premier épisode déjà disponible

La nouvelle série Ghost Force arrive le samedi 28 août sur TFOU. Découvrez dès maintenant le premier épisode en avant-première !

La nouvelle série "Ghost Force", arrive sur vos écrans le samedi 28 août vers 7h55 sur TFOU.

Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné(e) à Canal+, SFR, Orange, Bouygues Telecom ou encore Free, vous êtes un téléspectateur/trice privilégié(e) ! Et pour cause, les box opérateurs vous permettent de visionner l’intégralité du premier épisode en avant-première !

Liv, Andy et Mike, trois collégiens, forment une équipe de superhéros qui combat les fantômes de New York : la Ghost Force ! A chaque mission, ils se transforment en Myst, Fury et Krush, aux super pouvoirs chargés en énergie « ghost ». Des apprentis superhéros auxquels aucun fantôme n’échappe !

