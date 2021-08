Ghost Force, le samedi 28 août sur TFOU !

Retrouvez Liv, Andy et Mike dès le samedi 28 août sur TFOU et en replay sur MYTF1

Liv, Andy et Mike, trois collégiens, forment en secret une équipe de superhéros qui combat les fantômes de New York : la Ghost Force ! A chaque mission, ils se transforment en Myst, Fury et Krush, des héros dont les super pouvoirs sont chargés en énergie fantôme. Ils poursuivent les fantômes à travers la ville pour les mettre hors d’état de nuire.

Ms Jones, une brillante scientifique, est aux commandes de la Ghost Force. Elle met tout en œuvre pour mieux cerner les fantômes et a même créé un quatrième membre de la Ghost Force ! Une Intelligence Artificielle marchant à l’énergie fantôme : Glowboo.

Superhéros armés des pouvoirs des fantômes qu’ils capturent, Liv, Andy et Mike sont les seuls à avoir la faculté de les traquer et de les combattre… avant de vite retourner au collège pour ne pas rater le prochain cours de sciences !

