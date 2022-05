Ghost Force - Bananice

Au lieu de préparer son exposé de sciences avec Mike et Liv, Andy préfère jouer au basket contre Drake, son rival dans l’équipe… Suite à leur affrontement, un fantôme se réveille, fusionne avec une glace à la banane et devient l’impressionnant Bananice, menaçant d’emprisonner New York sous la glace ! Lorsque Bananice déchaîne ses pouvoirs givrants du haut de l’Empire State Building, la Ghostforce pourra compter sur l’ingéniosité d’Andy pour les sortir de cette situation… Mais réviser ses sciences lui aurait été bien utile !