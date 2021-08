Ghost Force - Liv

Liv est la meneuse des Ghost Force. Liv est indépendante, débrouillarde et aide toujours les autres. Elle devient Myst pour combattre les fantômes. Liv adore être une superhéroïne et tente toujours le tout pour le tout durant les missions. Découvrez Ghost Force, à partir du samedi 28 août sur TFOU et en replay sur MYTF1