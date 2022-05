Ghost Force - Mikroo

A l’école, Mike essaye de convaincre Andy et Liv qu’il peut se défendre seul contre Drake, même s’il est plus jeune qu’eux. Apparaît alors Mikroo, un petit fantôme effrayé par tout ce qui est grand et bruyant, avec un puissant pouvoir de réduction : après son passage, Mike, Andy et leurs camarades ne mesurent plus que quelques centimètres ! Ses amis ne pouvant se transformer en Ghostforce, Liv file chercher l’aide de Miss Jones… Nos héros vont bientôt comprendre que même en étant petit, on peut accomplir de grandes choses !