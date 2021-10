Ghost Force - Pharaok

Pour impressionner Charlie, sur les conseils d’Andy, Mike emprunte à la précieuse collection de son père un masque millénaire du célèbre pharaon Pharasès II. Mais il n’avait pas prévu qu’un fantôme sortirait du masque pour abattre une chaleur insupportable sur New York et transformer tous ses habitants en momies ! Pharaok commence à ériger une pyramide géante au milieu de la ville pendant que la Ghostforce cherche sa source d’énergie… et que Krush se met en danger pour protéger Charlie.