Ghostforce - Ninjaki

Liv passe une mauvaise journée et est déjà à fleur de peau quand surgit Ninjaki, un fantôme japonais doué de télékinésie et d’invisibilité. Incapable de gérer sa colère, Liv multiplie les erreurs face à lui, et s’emporte contre ses amis, luttant pour retrouver son zen.