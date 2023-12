Ghostforce - Panikokado - Teaser

C’est la veille de Noël et Mike est ravi de passer enfin du temps en famille avec son père. Mais ce dernier le laisse encore une fois tomber à la dernière minute ! Se sentant abandonné de tous, Mike décide de quitter la ville. Au même moment, un mystérieux individu libère intentionnellement Panikokado, un redoutable fantôme qui fusionne avec l’arbre de Noël de Times Square et s’apprête à gâcher la fête ! Pour sauver New York, la Ghost Force devra non seulement rattraper Mike, mais surtout lui remonter le moral... Avec un peu de magie de Noël. Boo-ya !