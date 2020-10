Gims : " Destination stade de France ", le concert évènement

TMC a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs le concert événement « GIMS, DESTINATION STADE DE FRANCE ». Après une tournée à guichets fermés en Europe, GIMS, artiste multi-récompensé, à la tête de plus de 5 millions d’albums vendus, offre, pour la dernière étape de son « FUEGO TOUR », un concert monumental, enregistré samedi 28 septembre depuis le Stade de France. Le Fuego Tour, c’est une tournée phénoménale avec 43 Zénith, 11 Festivals, plus de 300 000 spectateurs, 35 semi-remorques, des milliers de kilomètres parcourus, 400 tonnes de matériel, 400 techniciens, 500 projecteurs lumière, 20 caméras, 600 m2 d’écrans vidéo, 16 danseurs et musiciens. Premier rappeur francophone à remplir le Stade de France (72 000 personnes !), GIMS a imaginé un show unique pour cette soirée exceptionnelle. Autour de lui, de nombreux artistes surprise tels que Vitaa, Slimane, Dadju, Kendji Girac, Orelsan, Alonzo… Sans oublier un moment d’exception entre GIMS et les membres de la Sexion d’Assaut, Barack Adama, JR O Chrome, Lefa et Maska. Son dernier album « CEINTURE NOIRE » est certifié disque de diamant avec plus de 770 000 albums vendus. 10 titres issus de cet album sont déjà certifiés : « La même » en duo avec Vianney : Single de diamant et chanson francophone la plus diffusée en radio depuis 15 ans ; « Le pire », « Mi Gna », « Bella Ciao » (avec Vitaa, Dadju & Slimane), « Caméléon » : Singles de platine ; « Miami Vice », « Hola Señorita » en duo avec Maluma, « Tu ne le vois pas » en duo avec Dadju, « Corazon » avec Lil Wayne & French Montana, « Loup garou » feat. Sofiane : Singles d’or. A partir du 1er novembre, GIMS sera en tournée exceptionnelle aux Etats-Unis pour 5 dates monumentales dans les plus grandes villes américaines (Atlanta, Washington, Chicago, Miami, New York) avant de poursuivre sa tournée marathon au Canada (Toronto, Ottawa, Québec City, Montréal).