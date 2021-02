Séries & Fictions

Gloria (Cécile Bois) est avocate. Elle vit une vie rêvée entourée de ses trois enfants et de son mari en Bretagne. Jusqu’au jour où celui-ci disparait, sans aucune explication. Accusée de sa disparition et même de son possible meurtre, Gloria va tout mettre en œuvre pour comprendre l’homme qu’elle aimait. Mais qui était-il vraiment ? De toute évidence, il était loin d’être celui qu’il prétendait être. Une enquête dans l’enquête, un thriller psychologique et des rebondissements que Gloria était loin d’imaginer… Gloria, d'après la série galloise "Keeping Faith".