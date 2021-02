EVENEMENT - LA SÉRIE "GLORIA" à partir du jeudi 18 mars à 21h05

Gloria, une mère de trois enfants voit sa vie basculer quand son mari disparait. Accusée de sa disparition voire de son possible décès, elle décide de mener sa propre enquête.

Gloria (Cécile Bois / Candice Renoir) a tout pour être heureuse. Trois enfants adorables, un mari parfait et une très jolie maison au bord de l'eau en Bretagne. Pour sa jolie famille, elle a même mis en pause, l'espace de quelques mois, son job d'avocate. Jusqu'au jour où son mari disparait, sans laisser de trace.

Un homme au-dessus de tout soupçon

Accusée de sa disparition et même de son possible meurtre, Gloria décide de mener sa propre enquête. Qui était vraiment son mari ? Pourquoi a-t-il disparu ? Qu'avait-il a caché ?

Dans ce village où tout le monde se connait, Gloria va devoir s'entourer des bonnes personnes pour comprendre cette disparition. Une chose est sûre... Gloria n'est pas au bout de ses surprises.

Rendez-vous le Jeudi 18 mars 2021 à partir de 21h05 pour le premier épisode.

Avec : Cécile Bois, Barbara Schulz, JoeyStarr,

Avec la participation de Bernard Le Coq, Nicole Calfan, Michaël Cohen, Malik Zidi, Anne Consigny, Mathieu Madenian, Amelle Chahbi, Mariama Gueye et Lucie Lucas

Une série écrite par : Jeanne Le Guillou et Bruno Dega

D’après la série galloise « Keeping Faith »



Une production Quad Drama (Iris Bucher - Roman Turlure) en coproduction avec TF1

Avec le soutien de la Région Bretagne et en partenariat avec le CNC

En coproduction avec AT-Production / R.T.B.F. (Télévision belge)

Avec le soutien de la Procirep et de l’Angoa



Réalisée par Julien Colonna



Musique originale par Audrey Ismaël et Olivier Coursier