Gloria devient la suspecte numéro 1 - Gloria du 25 mars 2021 en avance

Principale suspecte depuis la découverte de versements récents sur l’assurance décès de David, Gloria commence à perdre pied. Plus que jamais dans le viseur de la gendarmerie et des services sociaux, elle poursuit néanmoins son enquête et se retrouve mêlée aux sombres histoires de son mari.