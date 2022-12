Gloria - S01 E02

Gloria est dévastée par sa sidérante découverte : une fausse carte d’identité de son mari, au nom d’Alex Delors, son ex petit ami décédé 20 ans plus tôt. Gloria soupçonne alors David de mener une double vie. La gendarmerie, de son côté, lance un avis de recherche officiel à l’initiative de la Capitaine Marianne Volton. Cette dernière partage un lourd passif avec Gloria et la suspecte d’être à l’origine de la disparition de son mari. L’étau se resserre peu à peu autour de l’avocate.