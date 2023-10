Gloria - S01 E03

Suspecte numéro une depuis la découverte de versements récents sur l’assurance décès de David, Gloria commence à perdre pied. Plus que jamais dans le viseur de la gendarmerie et des services sociaux, elle poursuit néanmoins son enquête et se retrouve mêlée aux sombres histoires de son mari. Pendant ce temps à l’étang de Quénégoat, un lieu familier pour David, la gendarmerie s’affaire pour sortir un corps de l’eau.