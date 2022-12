Gloria - S01 E05

Dévastée par le placement de ses enfants en foyer, Gloria est n’a plus rien à perdre. Elle tente de faire parler la dermatologue et complice de David, Louise Verdier, qui affirme savoir où il se trouve. Mais un drame survient peu après leur confrontation. Marianne, qui filait Gloria, va en profiter pour accumuler les preuves contre elle et faire chuter la femme qu’elle déteste. Pire encore, Gloria va faire une découverte qui pourrait bien lui apporter une réponse définitive sur la disparition de son mari.