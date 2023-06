Godzilla vs Kong

Godzilla se déchaîne contre l’humanité et semble prêt à tout détruire. Totalement dépassée, l'organisation Monarch ne voit alors qu'une seule solution : elle décide de faire appel à King Kong, le seul titan qui n’est pas soumis à Godzilla. Il est désormais le dernier à pouvoir sauver l’humanité. Dans un combat spectaculaire, les deux forces les plus puissantes de la nature s’affrontent. Un complot humain veut éradiquer ces créatures tandis que Monarch se lance dans une mission complexe et découvre des informations sur l’origines des Titans.