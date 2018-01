Qui est Chris Noth qui interprète Frank Novak dans Gone ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la série Gone débute le 23 janvier prochain sur TF1, on vous propose d’en savoir un peu plus sur Chris Noth…

Son nom et sa tête vous disent forcément quelque chose. Et pour cause, Chris Noth est un habitué du petit écran. Pour les inconditionnels de Sex and the City, il sera pour toujours l’inimitable Mr. Big. Quant aux fans de The Good Wife, c’est bien sûr Peter Florrick, le mari adultère mu par une ambition démesurée. Mais pour ceux qui suivent assidûment les séries New York, police judiciaire et New York, section criminelle, c’est bien évidement l’inspecteur Mike Logan. L’acteur américain de 63 ans est donc à la tête d’une belle et longue carrière.

Né dans le Wisconsin le 13 novembre 1954, il doit faire face à la mort de son père alors qu’il n’a que 11 ans. Dès lors, il part sur les routes avec ses deux frères et sa mère qui est alors correspondante pour CBS News. Il vivra ainsi en Angleterre, en Yougoslavie et en Espagne. Après des études arts dramatiques à Yale, l’acteur a multiplié les seconds couteaux à la télévision et au cinéma.

Mais ce n’est qu’en 1990 qu’il décroche son premier rôle conséquent dans la série New York, police judiciaire. Et Sex and the City qui lui apportera la consécration. Il sera d’ailleurs nommé aux Golden Globes en 2000 dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Mr. Big, l’homme qui fait tourner la tête de Carrie Bradshaw. Il décrochera une nouvelle nomination aux Golden Globes en 2011 pour son rôle dans The Good Wife.

Il est désormais à la tête de la série Gone, une coproduction internationale (NBC, RTL Allemagne et TF1). Dans cette série qui débutera le 23 janvier prochain sur TF1, il incarne Frank Novak un agent du FBI à la tête d’une unité dédiée à la résolution des affaires de personnes disparues.

En attendant, découvrez dès à présent la bande-annonce de la série dans la vidéo ci-dessous :