Qui est Leven Rambin qui interprète Kick Lannigan ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la série "Gone" débute le 23 janvier prochain sur TF1, on vous propose d’en savoir un peu plus sur Leven Rambin…

Malgré ses 27 ans, Leven Rambin est déjà à la tête d’une jolie carrière en tant que comédienne et affiche un beau C.V. avec des participations à des séries comme Les Frères Scott, Grey’s Anatomy, True Detective. Quant au cinéma, vous avez déjà pu apercevoir son joli minois dans Hunger Games ou Percy Jackson : La mer des monstres.

Née le 17 mai 1990 à Houston au Texas, Leven Ramblin a fait ses débuts dans le soap opera All My Children (La force du destin en français) alors qu’elle n’a que 13 ans. Elle y tiendra successivement deux rôles différents jusqu’en 2010. A l’âge de 17 ans, elle fait une apparition dans New York, unité spéciale. En 2008, elle rejoint le casting de Terminator : Les chroniques de Sarah Connor. Il y interprète Riley Dawson, une amie de John Connor. La même année, elle décroche le rôle de Missy Thaxton dans un film indépendant aux côtés de Paul Dano, John Goodman et Zooey Deschanel. L’année suivante, elle intègre le casting de Grey’s Anatomy où elle incarne Sloan Riley, la fille du docteur Mark Sloan.

En 2011, elle fera quelques apparitions dans Les Experts : Miami et Les frères Scott. Et en 2012, elle décroche le rôle de Glimmer, tribut du District 1, dans Hunger Games. En 2015, elle donnera la réplique à James Franco dans le film I Am Michael avec Zachary Quinto, Emma Roberts ou encore Daryl Hannah. La même année, elle retrouvera deux acteurs prestigieux, à savoir Colin Farrell et Rachel McAdams dont elle incarne la sœur dans la deuxième saison de True Detective.

Désormais dans la série Gone, elle interprète Kit « Kick » Lannigan, kidnappée à l’âge de 5 ans et séquestrée pendant plusieurs années avant d’être sauvée par Frank Novak (Chris Noth). Déterminée à ne plus jamais être une victime, Kit décide de pratiquer les arts martiaux, manie les armes à feu et transmet son savoir aux femmes et jeunes filles. Restée en contact avec son sauveur, ce dernier lui propose de rejoindre son équipe au sein du FBI, une unité destinée à résoudre les affaires d’enlèvements.

En attendant le lancement de la série le 23 janvier prochain sur TF1, découvrez dès à présent la bande-annonce de la série dans la vidéo ci-dessous :