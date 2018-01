Gone - A l'affût - Les premières minutes du 30/01

Eric Hale conduit son fils, Chris, à l'école lorsqu'ils sont enlevés tous les deux. Lauren, l'agent immobilier avec qui Eric était au téléphone, prévient la police et l'enquête est confiée à l'équipe de Frank Novak. Lorsque Bishop apprend que Lindsey, la femme d'Eric, travaille dans une banque, il décide de s'y rendre immédiatement avec Kick. Là-bas, ils découvrent que Lindsey a reçu des photos de son mari et de son fils envoyées par les ravisseurs, qui lui ordonnent de voler un demi-million de dollars dans le coffre de la banque si elle souhaite les revoir en vie... Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 30 janvier à 21h.