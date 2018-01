GONE : votre nouvelle série débarque le 23 janvier à 21H

Collaboration inédite entre NBC Universal International Studios, RTL en Allemagne et TF1, Gone est une série policière de douze épisodes, issue du bestseller de Chelsea Cain One Kick. «Kick» Lanigan (Leven Rambin), rescapée d’un enlèvement médiatisé, intègre l’équipe de Frank Novak (Chris Noth), l’agent du FBI qui l’avait sauvée. Elle collabore en binôme avec John Bishop (Danny Pino) sur divers cas de kidnapping grâce à sa connaissance unique des prédateurs…