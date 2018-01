Gone - Saison 01 Episode 1 - 36 heures

Kidnappée à l'âge de 5 ans, la petite Kit Lanigan passe plusieurs années auprès de ses ravisseurs qu'elle finit par considérer comme ses propres parents jusqu'au jour où elle est retrouvée par l'agent spécial Frank Novak et son équipe. Sa longue captivité a altéré la mémoire de la jeune fille qui ne garde que de vagues souvenirs de sa vie et de son identité précédente. Elle croit se souvenir de son prénom: Kick. Quinze ans plus tard, l'homme qui l'a sauvée réapparait dans sa vie et lui demande d'intégrer une unité spéciale qu'il a montée au sein du FBI, chargée de retrouver des victimes d'enlèvement. Il pense que le passé de Kick peut lui permettre de comprendre la psychologie des ravisseurs et donc l'aider à résoudre ses enquêtes. Kick accepte donc d'apporter son aide sur une première affaire: le rapt de Mia Garcia, une jeune fille atteinte de dégénérescence maculaire enlevée dans la cour de son école.