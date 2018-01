MARDI 23 JANVIER A 21H - Gone c'est votre nouvelle série, l'histoire de Kit Lanigan, enfant kidnappée à l'âge de 5 ans, qui des années après avoir été libéré par le FBI fait équipe avec l'agent spécial Frank Novak, l'homme qui l'a sauvé et son équipe. Elle intégère une unité spéciale chargée de retrouver des victimes d'enlèvement. Chris Noth, Danny Pinno et Leven Rambin vous explique cette nouvelle série.