Good Doctor : qui est Fiona Gubelmann (Morgan Reznick) l'actrice qui interprète la nouvelle interne ?

Dans le dernier épisode de la série Good Doctor, diffusée chaque mardi sur TF1, les téléspectateurs ont eu le plaisir de découvrir un nouveau personnage : Morgan Reznick, une interne ambitieuse interprétée par l'actrice Fiona Gubelmann. Si son nom ne vous dit peut-être rien, la comédienne a pourtant fait de nombreuses apparitions au petit écran : dans Les Experts : Manhattan, Earl ou encore Wilfred, une série dans laquelle elle avait décroché l'un des rôles principaux.

Fiona Gubelmann a toujours voulu devenir actrice. Née en 1980 à Santa Monica en Californie, elle commence à danser et jouer la comédie très tôt, à la maternelle. Devenue adolescente, la jeune Fiona est sûre de sa vocation et continue à se former en s'inscrivant à des ateliers d'acting pendant les vacances scolaires et en prenant des cours de théâtre. En 2003, elle décroche son premier rôle dans la sitcom The Mullets, une véritable victoire pour l'apprentie commédienne.



Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs, la jeune femme a livré ses impressions sur son personnage dans Good Doctor : "C'est une jeune femme très déterminée, intelligente et forte. Elle a envie de bien faire et elle est ambitieuse. A cause de ça, les gens pensent qu’elle est méchante. Dès qu’une femme a des opinions tranchées, elle passe pour la méchante !" Une personnalité bien différente de celle de l'actrice : " On a l’impression qu’elle est toujours prête à rebondir. Elle porte beaucoup de noir, des bottes militaires, comme si elle était prête à partir en guerre. De mon côté, j’étais très concentrée à l’école, j’avais des bonnes notes et je travaillais dur pour obtenir ce que je voulais."

