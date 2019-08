Good Doctor - Le Dr Shaun Murphy revient à partir du 11 septembre sur TF1

La série US numéro 1 en France revient avec des épisodes inédits de la saison 2, à partir du mercredi 11 septembre prochain sur TF1.

36 heures de garde

L’opération du docteur Glassman est un succès. Ce dernier a maintenant besoin de repos, mais entre le bruit constant dans les couloirs de l’hôpital, les soins médicaux et les visites de Shaun, il n’arrive pas dormir. Il finit par halluciner et voit Maddie, sa fille. Shaun et Morgan sont obligés d’accepter une garde de 36 heures. Lim est là en cas d’urgence, mais elle leur fait bien comprendre qu’ils doivent se débrouiller seuls. Melendez, Browne et Park opèrent une patiente atteinte d’endométriose mais plus l’intervention avance, plus ils découvrent de problèmes. Shaun comprend qu’il n’a pas bien agi envers Lea. Il tente de faire un pas vers elle...

Au casting

Freddie Highmore (Shaun Murphy), Nicholas Gonzalez (Neil Melendez), Antonia Thomas (Claire Browne), Tamlyn Tomita (Allegra Aoki) Hill Harper (Marcus Andrews), Richard Schiff (Aaron Glassman)

Good Doctor, Saison 2 à partir du Mercredi 11 septembre à 21h05 sur TF1