Good Doctor : redonner le sourire à une patiente, usurpation d’identité… Ce qui vous attend mardi prochain

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 16 octobre, TF1 diffusait deux nouveaux épisodes inédits de la série américaine "Good Doctor". Vous avez loupé les dernières aventures du Dr Shaun Murphy ? MYTF1 fait le point et vous propose de découvrir, dès à présent, les premières minutes du prochain épisode.

Vous avez manqué les deux épisodes diffusés ce soir ? Pas de panique, voici un résumé rapide des derniers rebondissements dans la série. Dans l’épisode 15 (intitulé Bain de foule), Shaun et Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) ont dû opérer une adolescente née avec un cœur situé hors de la cage thoracique tandis qu’une soirée de gala était organisée à l’hôpital. Dans l’épisode 16 intitulé Lève-toi et marche, le jeune interne en médecine a rencontré le premier patient du Dr Neil Melendez (Nicholas Gonzalez), un trentenaire devenu paraplégique qui se plaignait d’une forte douleur à la nuque avant de ressentir une douleur aux jambes pendant l’examen.

En attendant de découvrir les prochaines aventures du Dr Shaun Murphy dans les épisodes 17 et 18 de saison 1 de Good Doctor (Le Sourire aux lèvres et Assumer les conséquences) qui seront diffusés le mardi 23 octobre prochain à partir de 21h00, TF1 vous dévoile d’ores et déjà les premières minutes de l’épisode 17 dans la vidéo située en haut d’article.

Voici ce qui vous attend : Le docteur Andrews doit opérer une jeune fille atteinte du syndrome de Meobius, une pathologie qui l’empêche de sourire. Même si les risques sont minimes, Shaun ne comprend pas que l'on puisse mettre sa vie en danger pour un sourire. De leur côté, Claire et Morgan doivent faire face à un cas d’usurpation d’identité…

Si vous avez raté les deux épisodes inédits diffusés ce mardi 16 octobre, MYTF1 vous propose en petite séance de rattrapage en visionnant le replay ci-dessous.