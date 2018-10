Good Doctor - Shaun Murphy face à des malades très suspects… Les premières minutes de l’épisode 13

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Le Dr Shaun Murphy n’en a pas fini de nous surprendre et de nous émouvoir. Les épisodes 11 et 12 de Good Doctor diffusés ce mardi 2 octobre ont joué avec nos nerfs et nos émotions. De véritables montagnes russes ! Dans ce double, intitulé Road Trip pour le premier et Voler de ses propres ailes, Shaun part, sur un coup de tête, en virée avec Lea sa voisine, histoire de faire le point et de se vider la tête. Le jeune interne en chirurgie va ainsi faire de nouvelles expériences : apprendre à conduire, boire et même embrasser une fille…

Et après deux jours, Shaun est finalement de retour à l’hôpital où l’équipe de Melendez est confronté à un cas compliqué de siamoises. Suite à une opération, l’une des deux sœurs ne se réveille pas. Alors que Shaun découvre l’origine du problème, ce dernier est en pleine remise en question : il voudrait quitter définitivement l’hôpital et suivre Lea qui compte déménager en Pennsylvanie. Mais quand Melendez apprend les véritables raisons de l’absence de Shaun, il est furieux !

En attendant de découvrir les prochaines aventures du Dr Shaun Murphy dans les épisodes 13 et 14 de la première saison de Good Doctor (intitulés 7 bonnes raisons et Question de genre) qui seront diffusés le mardi 9 octobre prochain à partir de 21H, TF1 vous dévoile dès à présent les premières minutes de l’épisode 13 (dans la vidéo ci-dessus). Shaun s’occupe d’une femme qui présente des brûlures du deuxième degré. Mais au vu des incohérences de son récit, le jeune chirurgien en déduit qu’il a affaire à une terroriste…

Si vous avez raté les deux épisodes inédits diffusés ce mardi 2 octobre, il est encore temps de vous rattraper avec le REPLAY ci-dessous.