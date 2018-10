Good Doctor – Une soirée de gala et un cœur d’enfant à réparer… Les premières minutes de l’épisode 15

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Toujours aussi émouvant et attachant, le Dr Shaun Murphy commence peu à peu à s’affirmer. Les épisodes 13 et 14 de Good Doctor diffusés ce mardi 9 octobre ont apporté leur lot de nouveautés. Ainsi le jeune interne en médecine a dû faire face à un nouveau voisin un peu trop encombrant qui n’hésite pas rentrer chez lui à son insu et à une nouvelle interne ambitieuse qui a à cœur d’impressionner ses supérieurs.

En attendant de découvrir les prochaines aventures du Dr Shaun Murphy dans les épisodes 15 et 16 de la première saison de Good Doctor (intitulés Bain de foule et Lève-toi et marche) qui seront diffusés le mardi 16 octobre prochain à partir de 21H, TF1 vous dévoile dès à présent les premières minutes de l’épisode 15 (dans la vidéo ci-dessus). Tandis qu’une soirée de gala se prépare au sein de l’hôpital, Shaun et Morgan s’occupent d’une adolescente née avec un cœur situé en dehors de la cage thoracique. Elle est désormais en âge de subir l’opération destinée à remettre l’organe à sa place.

Si vous avez raté les deux épisodes inédits diffusés ce mardi 9 octobre, il est encore temps de vous rattraper avec le REPLAY ci-dessous.