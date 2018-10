Shaun Murphy confronté à une opération du cœur et à un cas énigmatique… Que va-t-il se passer ce soir dans Good Doctor ?

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Dans les épisodes précédents, diffusés mardi dernier sur TF1, Shaun Murphy devait faire face à un nouveau voisin un peu trop encombrant, qui n’avait pas hésité à rentrer chez lui à son insu. Il n’était pas au bout de ses peines puisqu’il avait également dû composer avec une nouvelle interne ambitieuse prête à tout pour impressionner ses supérieurs.

Ce soir, le jeune homme va être confronté à des situations extrêmes. Dans l’épisode 15, intitulé Bain de foule et diffusé à 21h00 ce mardi 16 octobre sur TF1, une soirée de gala est organisée à l’hôpital afin de collecter des fonds. Tous les résidents sont donc incités à participer. Mais Shaun Murphy et Morgan Reznick (incarnée par l’actrice Fiona Gubelmann) vont devoir quitter la fête pour opérer une adolescente qui est née avec un cœur situé hors de la cage thoracique. Une intervention très risquée…

Dans l’épisode 16, intitulé Lève-toi et marche et diffusé à 21h50, notre héros va faire la connaissance d’un autre patient : un homme qui souffre d’une douleur intense à la nuque. Jusque-là rien de très alarmant surtout que les radios montrent qu’il pourrait d’agir d’une hernie discale. Mais le trentenaire est un peu jeune pour un tel diagnostic. Neil Melendez (joué par Nicholas Gonzalez) révèle alors que ce dernier était l’un de ses premiers patients, devenu paraplégique dix ans plus tôt suite à un accident de moto. Pourtant, il va ressentir une douleur aux jambes – zone habituellement insensible – pendant l’examen.

