Shaun Murphy pète un plomb et part en road trip avec Lea… Ce qui vous attend ce soir dans Good Doctor

Lors de l’épisode précédent, le docteur Aaron Glassman tente toujours de persuader Shaun de se faire suivre par un thérapeute. Mais ce dernier est borné et refuse toute aide venant d’un étarnger. Acculé, soumis à une terrible pression, le Docteur Shaun Murphy pète carrément les plombs et décide de faire quelque chose de complètement inattendu pour lui.

Dans le double épisode de Good Doctor diffusé ce mardi 2 octobre, intitulé Road Trip pour le premier et Voler de ses propres ailes, pour le deuxième, Shaun part, sur un coup de tête, en virée avec Lea sa voisine, histoire de faire le point et de se vider la tête. Le jeune interne en chirurgie va ainsi faire de nouvelles expériences : apprendre à conduire, boire et même embrasser une fille…

Et après deux jours, Shaun est finalement de retour à l’hôpital où l’équipe de Melendez est confrontée à un cas compliqué de siamoises. Suite à une opération, l’une des deux sœurs ne se réveille pas. Alors que Shaun découvre l’origine du problème, ce dernier est en pleine remise en question : il voudrait quitter définitivement l’hôpital et suivre Lea qui compte déménager en Pennsylvanie. Mais quand Melendez apprend les véritables raisons de l’absence de Shaun, il est furieux !

Un superbe double épisode dans lequel les scénaristes jouent avec nos émotions et qui recèle de nombreuses surprises. A découvrir impérativement ce mardi soir sur TF1 à partir de 21h.

En attendant découvrez, ci-dessus, les premières minutes de l'épisode 11, Road Trip.