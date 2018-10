Freddie Highmore (Good Doctor) : "Pour moi, Good Doctor est à part"

Vous aimez Good Doctor ? Alors vous allez adorer en découvrir davantage sur les acteurs de la série. Cette première vidéo est dédiée à Freddie Highmore, interprète du personnage de Shaun Murphy. Connu pour ses rôles dans Charlie et la Chocolaterie et Arthur et les minimoys, Freddie Highmore revient sur le devant de la scène là où ne l'attendait pas. Le jeune acteur a troqué ses rôles d'adolescents innocents contre un rôle de jeune chirurgien atteint d'autisme savant. Une vraie bonne surprise ! Dans cette interview, il se livre en toute intimité sur la série et les raisons qui l'ont poussé à faire partie de ce projet...Découvrez ce que vous avez toujours voulu savoir sur la série Good Doctor !